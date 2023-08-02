الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتسببين فى وفاة شاب أثناء مشاجرة بالوراق

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتسببين في وفاة شاب، تصادف مروره أثناء معركة بين طرفين، بينما أصيب 4 من طرفى المشاجرة، ونقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

كان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة في شارع العروبة بالوراق، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم هاني مندور، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول طباخ 55 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقيه 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل الثاني 19 سنة، وزوجة الأول ربة منزل 55 سنة وزوجة الثاني 50 سنة، طرف ثان سائق توكتوك 50 سنة مصاب بجرح قطعي بالكتف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نجله 17 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تبين أن سبب المشاجرة أثناء مرور السابع بالتوك توك الخاص به قيادته، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين الأول، تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها الطرفان بمحاصرة بعضهما، وقامت كل من الرابعة والخامسة من الطرف الأول بإلقاء الحجارة والزجاج من شرفة العقار على الطرف الثاني، وتصادف مرور شخص 30 سنة بمكان المشاجرة، وأصيب بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة من الحجارة والزجاج، أودت بحياته فى الحال.

تم القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الأجهزة الأمنية الجيزة وفاة شاب معركة طرفين

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