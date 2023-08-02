ناقد فنى: مهرجان العلمين يثقل مع الوقت ويرسخ من خلال أسماء المشاركين

قال الناقد الفني خالد محمود، إن هذا الأسبوع في مهرجان العلمين، ثري جدًا فنيًا من حيث التنوع والأجواء ومردودها الثقافي والاجتماعي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلاميتين نانسي نور، ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن حفل الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، هو لون مميز وخاص لعشاق الطرب الأصيل لأن الجمهور له أكثر من ذائقة ومحاولة لإرضاء كل الأذواق.

حفل حميد يعيد أجواء التسعينيات

وتابع، أن اليوم الثاني حفل الفنان حميد الشاعري والذي يعيد أجواء التسعينيات، فهو مكتشف العديد من الأصوات، مشيرًا إلى أن الحفل هو عودة للحنين، ويتوجها النجم محمد منير وهذه التوليفة تشكل ملمحًا خاصًا، مؤكدًا أن مهرجان العلمين يثقل مع الوقت ويرسخ من خلال الأسماء التي تشارك فيه.

وعن حفل الفنانة إليسا، قال مهم أن يكون المهرجان به نجوم ونجمات العالم العربي، مشيرًا إلى أن حرارة الفن والاستمتاع مهمة وتنسينا الجو.