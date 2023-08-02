تعيين أمانى عوض عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط

أصدر الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف الدكتور أمانى محمد عبد العزيز عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بعمل عميد الكلية إلى جانب عملها، ولحين تعيين عميداً للكلية أو صدور قرار آخر من السلطة المختصة، بحضور الدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مرفت حامد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد استمرار العمل بكفاءة وفاعلية واتساقا مع خطة الجامعة ومستهدفاتها، وبهذه المناسبة وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور الشحات مسعد عتمان عميد الكلية السابق، والتي انتهت فترة في 31 /7 /2023 على ما قدمه من عمل وجهد خلال فترة تعيينه عميداً للكلية.