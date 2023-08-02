محافظ بني سويف يناقش آليات إعداد نموذج التنمية المتكاملة والمستدامة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا، لبحث أوجه التنمية المستدامة واستغلال الميزات النسبية بقرية الهرم وعزبة أبو النور -مركز الواسطى- لإعداد نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة بها.

شهد الاجتماع حضور بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووفد من لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم حسام الجمل، إيمان الألفي، ومؤمن السيد، ومازن شقوير، وأحمد المنوفي، وهند رحومة، ونسمة سعيد، وحنان جوهر، ومحمد خالد أعضاء التنسيقية.

أكد المحافظ أن استراتيجية المحافظة للعمل بقرية الهرم وعزبة أبو النور تستهدف خلق نموذج للتنمية الشاملة المستدامة لقرية متكاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وفي مختلف المجالات، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرية، من خلال تضافر وتكامل كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في التمكين الاقتصادي المستدام.

وقال محافظ بني سويف إن المبادرة المستهدفة بقرية الهرم بدأ العمل بها منذ عام 2020، تأسيسا على استخدام الميزات النسبية التي تتميز بها القرية ومنها قربها من هرم ميدوم والمنطقة السياحية بواحة ميدوم، ومنطقة 2124 فدان، وكذلك قربها من مشروع الميناء الجاف المزمع تنفيذه بمنطقة كوم أبوراضي والمنطقة الصناعية، فضلاً عن قربها من الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/أسيوط).

وأكد المحافظ أن المشروع بالقرية يتضمن مكون شديد الأهمية وهو التمكين الاقتصادي واستخدام الميزات النسبية للقرية، ودمج الأنشطة الاقتصادية بالنشاط السياحي بالمنطقة بما يحقق الاستدامة، مشيرا أنه قد تمت الدراسات الميدانية اللازمة لكافة المكونات والأنشطة بالقرية من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية، والمشكلات والظواهر والعادات والتقاليد الاجتماعية، فضلا عن حصر احتياجات القرية من الخدمات، وطموحات الأهالي من المشروعات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بكافة القطاعات على أرض الواقع، ومنها محو أمية أكثر من 1000 مواطن من خلال هيئة تعليم الكبار، واستخراج 1200 بطاقة رقم قومي وأوراق ثبوتية بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية، وتنفيذ العديد من القوافل العلاجية المجانية تحت إشراف مديرية الصحة.

إعادة تأهيل بعض المنازل بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، تنظيم العديد من الندوات التوعوية عن (الزواج المبكر وآثاره على الأسرة، التشجيع على العمل الحر، محو الأمية، التمكين الاقتصادي)، بجانب التدريب على بعض الحرف اليدوية، ودورات تدريبية على الحاسب الآلي، كما تم الاستماع إلى اقتراحات كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ووجه نائب محافظ بني سويف المعنيين من الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية "كل فيما يخصه" بإعداد حصر ودراسة بكافة الإسهامات التي يمكن لكل جهة تقديمها وتنفيذها والمشاركة بها في قرية الهرم وعزبة أبو النور لإنجاح النموذج وتتكامل جميعها لدفع عجلة التنمية المستدامة بالقرية، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي يدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظة بطرق وأساليب غير تقليدية لما يحمله من أكثر من بعد ، حيث يستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطي نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل، وتكراره في أكثر من قرية.

أعرب الحاضرون من أهالي القرية عن سعادتهم وترحيبهم باختيار قريتهم نموذجًا مميزًا في محافظة بني سويف للتنمية الشاملة المستدامة، يحفزهم على العمل والمشاركة المجتمعية لخدمة قريتهم، مؤكدين على سعادتهم أيضًا بمساهمات مؤسسات المجتمع المدني التى تجسد التكامل والتعاون المثمر بين فئات ومؤسسات والجهاز التنفيذي بالمحافظة في مختلف المجالات خاصة في مواجهة التحديات.