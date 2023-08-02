الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء الدقهلية، هذا العام في الاحتفالية التي أقامها حزب حماة الوطن لتكريم الأوائل بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد رعب أمين عام الحزب بالدقهلية وأحمد عيطة أمين التنظيم بالمحافظة، واللواء مجدي عرفة أمين مساعد الحزب، والدكتور أشرف عبدالهادي أمين لجنة التعليم العالي ومحمد عنتر أمين لجنة حقوق الإنسان.

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كما حضر الاحتفال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والقيادات التعليمية والأزهرية وأعضاء لجنة مكتب حزب حماة الوطن بالمحافظة، وجمع كبير من أولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين.

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 وسلم محافظ الدقهلية، دروع التميز والتفوق لعدد 9 من الطلاب المتفوقين وهم الثلاثة الأوائل من كل شعبة من شعب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية "العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي" الأولى مكفوفين. 
 كان الأوائل بالقسم الأدبي بالثانوية العامة هم الطالبة مروة أبوالنصر أبوزيد من إدارة أجا التعليمية، ونوران محمد مصطفي محمد من إدارة شرق المنصورة التعليمية، ومنة الله محمد موسي بدير من إدارة شرق المنصورة التعليمية.

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وأوائل القسم العلمي علوم هم الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح من إدارة أجا التعليمية والطالب كريم محمود رمزي أحمد من إدارة بني عبيد التعليمية، والطالب محمد محمد التميمي جوهر من إدارة المنزلة التعليمية، وقد جاء ترتيبهم علي مستوي الجمهورية الثالث والثامن والتاسع، وكان أوائل القسم العلمي رياضة هم الطالب محمد بلال عبدالنعيم والطالب فارس خالد إبراهيم محمد من إدارة بلقاس التعليمية والطالب محمد أحمد محفوظ مجاهد من إدارة ميت سلسيل التعليمية.
 كان الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية هم الطالبة هاجر هلال عشري أبوالمعاطي أول أدبي من معهد فتيات اويش الحجر بالمنصورة، والطالبة مروة خالد عيسي السعيد أول علمي من معهد فتيات ميت النحال بدكرنس، والطالبة آية محمد هلال عجور الرابع جمهورية والأول دقهلية "مكفوفين" من معهد فتيات أويش الحجر.
 وقال مختار: سعادتي بالغة لوجودي وسط أبنائي الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم وشكري لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلهم حتي حصلوا على هذا النجاح المشرف.
 وأكد المحافظ أن المعلم يظل ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي اللبنة الأساسية لبناء الأسرة وسر نجاحها؛ ليخرج لنا جيل مثقف واع فالأم هي المعلم والمربي، فالأم ليست نصف المجتمع كما يقال بل هي المجتمع كله.
 وأشار إلى أن الدقهلية على مدار تاريخها أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية؛ مما كان لهم الأثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم.
كما أكد مختار أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كافة مجالات الحياة؛ لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة.

وثمن دور حزب حماة الوطن السياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي ومشاركته في كافة المجالات والأنشطة لتقديم الدعم للمواطنين والشباب، كما ثمن دور مديرية التربية والتعليم في دعم المعلمين والطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية التعليمية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية أوائل الثانوية العامة الثانوية الأزهرية

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