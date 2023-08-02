الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 تجار لتلاعبهم فى أسعار السجائر بالغربية

سجائر
سجائر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، جهودها لمحاربة حالات الاحتكار والغلاء في أسعار السلع الأساسية، وخاصةً السجائر، وقد تمكنت المديرية اليوم الأربعاء، من ضبط 10 تجار سجائر جملة وقطاعي في عدد من مراكز المحافظة، حيث كانوا يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمبالغ تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للقاروصة الواحدة.

وتم تنظيم حملة مكثفة من قبل مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث تمت مراقبة محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن المحافظة، وتم رصد المخالفين الذين يبيعون السجائر بأسعار زائدة عن التسعيرة الرسمية، وعلى الفور تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

يأتي ذلك في إطار الحملات التي تقوم بها وزارة التموين لمكافحة التلاعب في الأسعار والتصدي للتجار المخالفين، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية لحماية حقوق المواطنين وتشجيع المنافسة الشريفة بين التجار.

يذكر أن الحملات المماثلة ستستمر للحد من ظاهرة الاحتكار والغلاء في الأسعار.

تموين الغربية تواص جهودها لمحاربة حالات الاحتكار والغلاء في أسعار السجائر أسعار السلع الأساسية الرقابة التموينية التحفظ على المضبوطات المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بمحافظة الغربية تقريرا بتمكن حملة تموينية بزفتى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائي البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس