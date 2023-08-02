ضبط 10 تجار لتلاعبهم فى أسعار السجائر بالغربية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، جهودها لمحاربة حالات الاحتكار والغلاء في أسعار السلع الأساسية، وخاصةً السجائر، وقد تمكنت المديرية اليوم الأربعاء، من ضبط 10 تجار سجائر جملة وقطاعي في عدد من مراكز المحافظة، حيث كانوا يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمبالغ تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للقاروصة الواحدة.

وتم تنظيم حملة مكثفة من قبل مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث تمت مراقبة محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن المحافظة، وتم رصد المخالفين الذين يبيعون السجائر بأسعار زائدة عن التسعيرة الرسمية، وعلى الفور تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

يأتي ذلك في إطار الحملات التي تقوم بها وزارة التموين لمكافحة التلاعب في الأسعار والتصدي للتجار المخالفين، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية لحماية حقوق المواطنين وتشجيع المنافسة الشريفة بين التجار.

يذكر أن الحملات المماثلة ستستمر للحد من ظاهرة الاحتكار والغلاء في الأسعار.