الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثل حزب المحافظين: ناقشنا مبدأ تكافؤ الفرص وسياسات العمل بشكل موسع

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال حسن يوسف، ممثل حزب المحافظين إن خلال جلسات الحوار الوطني الأخيرة تم مناقشة تكافؤ الفرص والتي تشمل كافة التخصصات ولكن تحديدا تم مناقشة تكافؤ الفرص وسياسات العمل ومطالب العمال وحقوقهم ومستحقات أصحاب المعاشات والحفاظ على حقوقهم والاستجابة لمطالبهم. 

تابع أن من ضمن مبدأ تكافؤ الفرص وفق شمولية المجالات مبدأ التعليم وكيف أن زيادة المصروفات العشوائية بداخل التعليم الخاص والجامعي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وسبل تقنين هذا والتصدي لتلك الزيادات غير المقننة. 

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

 

 

 

 

 

 

الحوار الوطنى تكافوء الفرص التعليم العمالة حقوق العمالة

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