الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع في "وول ستريت" بعد خفض فيتش تصنيف أمريكا الائتماني

وول ستريت
وول ستريت

تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات الأربعاء، بعدما أثر تحرك وكالة "فيتش" المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية على الإقبال على الأصول المنطوية على مخاطرة.

وخفضت فيتش، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، وهو ما عارضته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وقال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز، الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير، وهي حادثة اقتحام الكونجرس الأميركي.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 78.76 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 35551.92 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 25.80 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة، إلى 4550.93 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 151.19 نقطة، أو بنسبة 1.06 بالمئة، إلى 14132.73 نقطة.

وول ستريت فيتش التصنيف الائتماني جانيت يلين

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