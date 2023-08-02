الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يكشف طبيعة إصابة ماك أليستر أمام البايرن

ماك أليستر
ماك أليستر

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن وضع إصابة الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر، لاعب وسط ملعب الفريق.

وتعرض ماك أليستر للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام بايرن ميونخ اليوم، ضمن لقاءات المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "نعم الإصابة في الركبة، كان بإمكانه اللعب عليها".

وخسر ليفربول أمام بايرن ميونخ في مباراة ودية جمعتهما اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أضاف كلوب: "في البداية وصلتني المعلومات أن الإصابة مؤلمة للغاية، لذا كان الموقف هو أننا سنجري تغييرا ولم تكن هناك حاجة لاستمراره في الملعب".

وواصل: "عندما تحدثت معه عقب ذلك مباشرة قال لي لا سأكون بخير ولكن لم نرد أن نخض أي مخاطرة، إنها كدمة في الركبة وهذا ما في الأمر".

وانضم ماك أليستر لصفوف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كأولى صفقات النادي قادمًا من فريق برايتون ألبيون بصفقة بلغت قيمتها 37 مليون يورو وبعقد ممتد حتى يونيو 2028.

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