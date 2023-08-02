محافظ قنا يوجه بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق المستمر لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات “حياة كريمة”، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن.

كما استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات "الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية"، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.