قناة الناس.. هانى تمام: فترة الخطوبة للتعارف والتآلف بين الطرفين (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الخطوبة وعدٌ بالزواج وليست زواجًا، وهى مجرد وعد من كلا الطرفين بإتمام الزواج وليس إلزامًا على أحدهما.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الخطوبة عبارة عن مدة أو فترة زمنية يتم فيها التوافق والتآلف بين الطرفين، لافتًا إلى أنه ليس إلزامًا على أحد الطرفين أن ينفذ هذا الوعد ومن الممكن في أى فترة أو أي وقت يستشعر أحد الطرفين أن الآخر غير ملائم ومناسب له فينهي الأمر.

وأوضح أنه إذا انعدم التآلف والتوافق بين الطرفين فيجب فورًا إنهاء العلاقة وإلا سيدخل كلا الطرفين في مشاكل ويترتب عليها أمور سيعاني منها الجميع، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتم إرغام أحد الطرفين على الآخر.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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