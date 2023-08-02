بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر وديًا أمام بايرن في اليابان

خسر ليفربول الإنجليزي من نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 وديًا في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأربعاء في اليابان.

وشارك الفرعون المصري محمد صلاح أساسيًا في بداية اللقاء وخرج كبديل بالدقيقة 76 وصنع هدف فريقه الثالث.

وتمكن مو صلاح من صناعة الأهداف مع ليفربول في الفترة التحضيرية للمباراة الرابعة على التوالي.

وسجل أهداف الريدز كل من كودي جاكبو، فيرجيل فان دايك ولويس دياز في الدقائق 2، 28 و66، بينما سجل رباعية بايرن كل من سيرجي جنابري، ليروي ساني، ستانيستش وجراتزيج بالدقائق 33، 42، 80 و90.

ويلعب ليفربول أخر مبارياته الودية أمام درامشتات الألماني 7 أغسطس المقبل.

ويفتتح الريدز مبارياته في بطولة البريميرليج بلقاء قمة أمام تشيلسي في 13 أغسطس المقبل.