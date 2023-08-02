الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: الهجمات الروسية على الموانئ دمرت 40 ألف طن حبوب

الحبوب
الحبوب

أعلنت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، عن أن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانية دمرت 40 ألف طن من الحبوب. 

في سياق متصل، ضربت طائرات مسيرة روسية، الأربعاء، مدينة ساحلية أوكرانية على طول الحدود مع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في أضرار جسيمة وحريق هائل في منشآت أساسية لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد انتهاء اتفاق مع روسيا سمح بدخول الشحنات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، منذ ترك الصفقة التي سمحت لأوكرانيا بالتصدير عبر مدينة أوديسا، دمرت روسيا موانئ البلاد بالإضرابات. 

في الأسبوعين الماضيين، استهدفت العشرات من الطائرات دون طيار والهجمات الصاروخية ميناء أوديسا والموانئ النهرية في المنطقة، التي تستخدم كطرق بديلة.

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن مدينة إسماعيل تعرضت للقصف تقع على نهر الدانوب الذي يشكل جزءًا من الحدود بين أوكرانيا ورومانيا.

وتعمل حاليًا ثلاثة موانئ أوكرانية على طول نهر الدانوب.

وكتبت القيادة العملياتية في جنوب أوكرانيا في تحديث على فيسبوك: "كان الهدف من الضربات الروسية بوضوح هو منشآت الموانئ والبنية التحتية الصناعية في المنطقة". 

ونتيجة للهجوم، اندلع حريق في منشآت صناعية وميناء، وألحق الضرر بمصعد حبوب.

واعترض سلاح الجو الأوكراني 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد فوق البلاد خلال الليل، معظمها في أوديسا وكييف، وفقًا لتحديث صباحي.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن جميع الطائرات بدون طيار العشر التي أطلقت على كييف تم اعتراضها.

 وسمع دوي عدة انفجارات خلال الليل مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. 

وقال بوبكو إن حطام الطائرات المسيرة سقطت على ثلاث مناطق بالعاصمة، ما ألحق أضرارا بمبنى غير سكني.

الحكومة أوكرانيا روسيا الحبوب اتفاق الحبوب

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس