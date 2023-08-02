أوكرانيا: الهجمات الروسية على الموانئ دمرت 40 ألف طن حبوب

أعلنت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، عن أن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانية دمرت 40 ألف طن من الحبوب.

في سياق متصل، ضربت طائرات مسيرة روسية، الأربعاء، مدينة ساحلية أوكرانية على طول الحدود مع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ما تسبب في أضرار جسيمة وحريق هائل في منشآت أساسية لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد انتهاء اتفاق مع روسيا سمح بدخول الشحنات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، منذ ترك الصفقة التي سمحت لأوكرانيا بالتصدير عبر مدينة أوديسا، دمرت روسيا موانئ البلاد بالإضرابات.

في الأسبوعين الماضيين، استهدفت العشرات من الطائرات دون طيار والهجمات الصاروخية ميناء أوديسا والموانئ النهرية في المنطقة، التي تستخدم كطرق بديلة.

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن مدينة إسماعيل تعرضت للقصف تقع على نهر الدانوب الذي يشكل جزءًا من الحدود بين أوكرانيا ورومانيا.

وتعمل حاليًا ثلاثة موانئ أوكرانية على طول نهر الدانوب.

وكتبت القيادة العملياتية في جنوب أوكرانيا في تحديث على فيسبوك: "كان الهدف من الضربات الروسية بوضوح هو منشآت الموانئ والبنية التحتية الصناعية في المنطقة".

ونتيجة للهجوم، اندلع حريق في منشآت صناعية وميناء، وألحق الضرر بمصعد حبوب.

واعترض سلاح الجو الأوكراني 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد فوق البلاد خلال الليل، معظمها في أوديسا وكييف، وفقًا لتحديث صباحي.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن جميع الطائرات بدون طيار العشر التي أطلقت على كييف تم اعتراضها.

وسمع دوي عدة انفجارات خلال الليل مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال بوبكو إن حطام الطائرات المسيرة سقطت على ثلاث مناطق بالعاصمة، ما ألحق أضرارا بمبنى غير سكني.