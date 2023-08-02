الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

طالب فيومى حصل على
طالب فيومى حصل على 4 درجات من المجموع الكلى 410

كشفت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول “كريم محمد أحمد” الطالب بمدرسة إبشواي الثانوية، على 4 درجات.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تبين من الفحص أنه لا يوجد طالب بهذا الاسم في مدارس إبشواي، وأن الخبر المتداول شائعة الهدف منها إثارة البلبلة والإحباط بين المواطنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حصول طالب علي 4 درجات من المجموع الكلي  410، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والاستياء بين المواطنين خاصة بعد نشر صورة مفبركة باسم الطالب الوهمي ويدعى "كريم محمد أحمد مصطفى"، من مدرسة إبشواي الثانوية بنين التابعة لإدارة إبشواي التعليمية، وحصوله على مجموع 1% في الثانوية العامة 2023، وحالته راسب، بمجموع 4 درجات من إجمالي 410 درجات.

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IMG-20230802-WA0017
قصة طالب فيومي 4درجات المجموع الكلي 410 بنتيجة الثانوية العامة الفيوم

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وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

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