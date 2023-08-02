الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نياحة القديس تيموثاؤس بابا الإسكندرية الـ 22

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بذكرى نياحة القديس تيموثاؤس بابا الإسكندرية الثاني والعشرين.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 101 ش ( 20 يولية سنة 385 م ) تنيح البابا القديس تيموثاؤس الثاني والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية وقد تولي هذا القديس الكرسي في 17 برمهات سنة 95 ش ( 14 مارس سنة 379 م ) وقد رعي رعية المسيح أحسن رعاية وحرسها من الذئاب الأريوسية وفي السنة السادسة من رئاسته ملك ثاؤدسيوس الكبير وفيها أمر الملك بعقد المجمع المسكوني بالقسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس وسبليوس وأبوليناريوس، وأظهر ضلالهم كما هو مذكور في اليوم الأول من شهر أمشير .

وقد اهتم هذا القديس ببناء الكنائس في الإسكندرية وغيرها وكان عالما فصيحا وترك كثيرا من الأقوال ردا على الأريوسين وأقام على الكرسي ست سنين وأربعة أشهر وستة أيام وتنيح بسلام .

فعاليات أخرى تشهدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقد احتفلت كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينة زفتى التابعة لإيبارشية المحلة الكبرى، بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مرقوريوس (أبي سيفين)، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

حيث صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية صلوات العشية،  بالكنيسة ذاتها، وفي ختام العشية طيّب رفات الشهيد أبي سيفين بمشاركة عددًا من كهنة الإيبارشية.  

كما صلى نيافته قداس العيد اليوم بالكنيسة ذاتها، ودشّن عددًا من أواني المذبح والأيقونات.

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