ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث "مغلقة"، بعقار مكون من 6 طوابق، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.