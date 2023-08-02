"الغذاء العالمي” يكشف تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الحبوب عقب استهداف ميناء أوديسا

تحدثت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي للقاهرة الإخبارية، ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية عقب استهداف ميناء أوديسا.

وقالت: هناك مخاوف كبيرة للغاية من قبل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة بصورة عامة على تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية سيؤدى إلى أزمة مالية كبيرة.

وأكدت أن هناك هشاشة في النظام العالمي فيما يخص الأمن الغذائي بسبب عمليات التضخم وارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد بشكل كبير، منوهة أن اتفاقية البحر الأسود منحت لبرنامج الأغذية ولكثير من الدول التي تعاني من مشكلات بالحصول على نحاصيل من منطقة البحر الأسود بأسعار معقولة.

وأشارت متحدثة برنامج الأغذية العالمي، أن الدول المانحة تعاني أزمة اقتصادية جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.