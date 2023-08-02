البطولة العربية: تشكيل السد القطرى أمام أهلى طرابلس الليبى

أعلن برونو ميجيل، المدير الفني للسد القطري، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام أهلي طرابلس الليبي بالبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية".

موعد مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي بالبطولة العربية

ويواجه السد القطري نظيره أهلي طرابلس الليبي، بعد قليل على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، في ختام مرحلة المجموعات بالبطولة العربية.

تشكيل السد القطري أمام أهلي طرابلس الليبي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - مصعب خضر - خوخي بوعلام.

خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - علي أسعد.

خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.

ويتصدر السد القطري قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي برصيد نقطتين لكل منهما، وأخيرًا الهلال السعودي نقطة وحيدة.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، قد انطلقت يوم 27 يوليو الماضي، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.