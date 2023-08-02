الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط ورئيس "مصر أكتوبر" توزعان أجهزة كهربائية على الفتيات اليتيمات

محافظ دمياط من الحدث
محافظ دمياط من الحدث

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبها الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وذلك إيذانًا بإطلاق مبادرة لدعم ١٠ فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

ورحبت المحافظ، برئيس الحزب، مثمنة كافة الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المدنى ورعاية أبناء الوطن، وذلك تفعيلا لاستراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد لدعم هذه الرؤية، مؤكدة محافظ دمياط، على أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون المشترك مع الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات تدعم ذلك، متوجهة بالشكر إلى  حزب مصر أكتوبر على هذا الدعم .

ومن جانبها أعربت، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط،  وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما قامت بتسليم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.

وقامت الدكتورة منال عوض والدكتورة جيهان مديح، بتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات والتى تضمنت "غسالة ،بوتاجاز وثلاجة" ، كما أعربتا عن خالص امنتياتهما للفتيات بحياة سعيدة .

دمياط محافظ دمياط مصر أكتوبر منال عوض الدكتور جيهان مديح

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس