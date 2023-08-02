محافظ دمياط ورئيس "مصر أكتوبر" توزعان أجهزة كهربائية على الفتيات اليتيمات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبها الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وذلك إيذانًا بإطلاق مبادرة لدعم ١٠ فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

ورحبت المحافظ، برئيس الحزب، مثمنة كافة الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المدنى ورعاية أبناء الوطن، وذلك تفعيلا لاستراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد لدعم هذه الرؤية، مؤكدة محافظ دمياط، على أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون المشترك مع الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات تدعم ذلك، متوجهة بالشكر إلى حزب مصر أكتوبر على هذا الدعم .

ومن جانبها أعربت، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط، وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما قامت بتسليم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.

وقامت الدكتورة منال عوض والدكتورة جيهان مديح، بتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات والتى تضمنت "غسالة ،بوتاجاز وثلاجة" ، كما أعربتا عن خالص امنتياتهما للفتيات بحياة سعيدة .