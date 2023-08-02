طارق الجناينى عن إطلاق اتحاد "منتجى مصر": ينظم صناعة الدراما

قال المنتج طارق الجنايني رئيس شركة تي فيجين للإنتاج الفني، إن إطلاق اتحاد "منتجي الدراما" يعتبر خطوة مهمة تأخرت كثيرًا، ولكن يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعيها الدائم للتطوير على كل الأصعدة سواء الفنية أو الرياضية أو المجالات الأخرى.

وأضاف لـ "الدستور"، أن تدشين اتحاد منتجي مصر يهدف إلى حماية وتنظيم صناعة الدراما لما تشهده من تطورات على مدار سنوات والعمل على فتح أسواق جديدة تحت رعاية الشركة المتحدة.

وأكد أن اجتماع الشركات بهذا الشكل المنظم بصفة دائمة سيفيد المحتوى الدرامي ويؤكد ريادتنا في المجال، معبرًا عن عن سعادته بهذه الخطوة التي تهدف أيضًا إلى تنظيم علاقات العمل داخل المنظومة وخلق فرص جديدة لعدد من الشركات للعمل والقضاء على الاحتكار للسوق.

وجرى عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد