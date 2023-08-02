محافظ الوادى الجديد يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

قدم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خالص التهنئة لأوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية والأدبية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأعرب المحافظ، عن خالص تقديره وشكره لجميع القائمين على العملية التعليمية وأولياء أمور الطلاب، لما بذلوه من جهود مخلصة طوال العام لتحقيق نتائج متميزة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في دراستهم الجامعية.

أوائل الشعب الثلاث على مستوى المحافظة:

شعبة علمي علوم حصل الطالب أحمد طارق عادل على المركز الأول بمدرسة الخارجة الثانوية بنين.

وشعبة علمي رياضية حصل الطالب أسامة أشرف عبد الوهاب على المركز الأول بمدرسة القلمون الثانوية بالداخلة.

وشعبة أدبي حصلت الطالبة بسنت أشرف محمود على المركز الأول بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة.