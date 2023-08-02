الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الهلال والوداد المغربي في قمة البطولة العربية

الهلال
الهلال

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الوداد المغربي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويقود هجوم الهلال سالم الدوسري ويجاوره ميتشائيل والحمدان.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف 

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميتشائيل ديلجادو  

خط الهجوم: سالم الدوسري - سافيتش - عبدالله الحمدان

بينما جاء تشكيل الوداد كالآتي:

حراسة المرمى: المطيع

خط الدفاع: العملود، زولا، فرحاني، أبوالفتح

خط الوسط: دراوي، جبران، لحتيمي

خط الهجوم: أوناجم، بولي، المترجي

ويحتل فريق السد القطري المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني أهلي طرابلس برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن فريق الوداد المغربي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع فريق الهلال بطل السعودية برصيد نقطة واحدة.

الهلال الهلال السعودي الوداد المغربي الوداد البطولة العربية

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