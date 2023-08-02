الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل من أمام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف  وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل امام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى « سيد . ا . م » 17 عاما، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب الوفاة.

الإنقاذ النهري الطريق الصحراوي أمن بني سويف بني سويف توقيع الكشف الطبي

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