طاقة النواب: الطاقة المتجددة والتوسع فى محطات الكهرباء الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة "النينو"

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والتوسع في المحطات المنتجة للكهرباء تمثل الحل الأمثل لمواجهة آثار ظاهرة "النينو" الناتجة عن التغيرات المناخية والتي أثرت على استهلاك الكهرباء والمنتجات الزراعية في مصر والعالم.

وطالب "عوض الله" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الحكومة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة لسرعة إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكات والخبرات الأجنبية وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة والآثار الناتجة عن ظاهرة "النينو" التي أدت لارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال "عوض الله" إن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وإن النسبة الحالية تتجاوز 11%.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية وكذلك المشروعات والاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال قمة المناخ cop27 التي عقدت بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي ومما يستوجب سرعة تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن أزمة الأحمال مؤقتة وأن ظاهرة النينو ضربت العالم ولم تؤثر على الطاقة والكهرباء فقط بل أثرت على المنتجات الزراعية والغذائية في العديد من دول العالم.