"الصحة": إدارة الجذام تتفقد مستشفى الجلدية بكفر الشيخ

قامت إدارة الجذام التابعة لوزارة الصحة، بالمرور على مستشفى الجلدية بكفر الشيخ؛ لمتابعة سير العمل وانتظامه، كما نظمت محاضرات على مدار يومين، لتدريب الأطباء العاملين بالمستشفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتحت إشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى.

وقام فريق من إدارة الجذام بالوزارة، وبحضور كل من دكتور سميح محمود، ودكتورة ميرڤت الكفراوي، ودكتور عبدالحليم عطا الله، بالمرور على مستشفى الجلدية، ومتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

كما تم عقد محاضرات تدريبية للأطباء، يوميّ الأحد والإثنين الماضيين، تناولت شرح المفاهيم الأساسية الخاصة بمرض الجذام وطرق الفحص والعلاج، كما تم خلالهما توعية طاقم العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض بالمرض، تحت شعار، "نحو مصر خالية من الجذام".

جاءت تلك الزيارة في إطار توجهات الدولة برفع كفاءة الخدمات الصحية، والوصول بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن إلى مستوى عالٍ من الاحترافيه والإتقان.