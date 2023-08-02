الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد لـ"الدستور": أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، خاصًة بعد كثرة البحث من قِبل المواطنين عن الحالة الجوية وحالة الطقس.

 

وقالت “غانم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية، إلا أنه مع الارتفاع الشديد في نسب الرطوبة، تجعلنا نشعر بأن درجات الحرارة حوالي 39 درجة مئوية، لذا ستكون الأجواء بين شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار في معظم أنحاء الجمهورية، وفترات الليل أجواء مائلة إلى الحرارة رطبة أيضا.

 

وأوضحت أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية على الأماكن القريبة من المسطحات المائية، غدا الخميس ستؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، لافتًة إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على بعض الأماكن لذا سيقل الإحساس بنسب الرطوبة في فترات المساء وساعات الليل.

 

وأشارت إلى أن ستكون هناك فرص أمطار على المناطق الموجودة أقصى جنوب الصعيد، ولكنها ستكون خفيفة لن تؤثر على أنشطة الأعمال اليومية.

 

ووجهت غانم، رسالة للمواطنين بأن يتجنبوا التواجد في الشمس لفترات طويلة خلال فترات النهار تحديدًا من الظهيرة حتى الـ 4 عصرًا، وذلك لأن شهر أغسطس هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، لذا لا بد من ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، والإكثار من تناول المياه.

 

درجات الحرارة غدًا الخميس

القاهرة 36 درجة مئوية و35 درجة مئوية في الظل.

سواحلنا الشمالية 33 درجة مئوية 

جنوب الصعيد 43 درجة مئوية في فترة النهار.

 

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