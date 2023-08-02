محافظ الدقهلية يجتمع ببعض مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بعدد من مديري المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والموقف التنفيذي لهذه المشروعات، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ.



وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وتقسيم العمل لمراحل ووضع برنامج زمني لكل مرحلة والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والعرض الشخصي والفوري في حالة حدوث أي معوقات.



ووجه "مختار"، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذه المشروعات في توقيتها المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من هذه القطاعات .



وأشار إلى أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في بناء الجمهورية الجديدة.



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