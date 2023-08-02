الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة حول "تأثير التحول الرقمي على المجتمع" بمركز شباب برمبال في كفر الشيخ

مركز شباب برمبال
مركز شباب برمبال

استضاف مركز شباب برمبال بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ  "ندوة عن التحول الرقمي وفوائده على المجتمع" نظمتها مبادرة حياة كريمة، بمشاركة 25 شاب وفتاة من أعضاء مركز شباب برمبال.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الجمهورية الجديدة تسعي إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا في كافة نواحي الحياة، ولذا تعمل الدولة على تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية من أجل تحسين أداء الهيئات الحكومية والوزارات ورفع جودة الخدمات بها عن طريق تحسين بيئة العمل .

وأشار محاضر اللقاء على عبدالسلام مهندس بوزارة التتصالات، إلى الدور الفعال للتحول الرقمى فى التوسع في تقديم الخدمات المميكنة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة الأمر الذي يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، جاء ذلك بحضور أعضاء مركز شباب برمبال بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بإشراف مصطفي غريب وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس وفريق عمل مركز الشباب.

حياة كريمه مطوبس كفر الشيخ برمبال المجتمع

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