الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موقع هندى يضع الأهرامات ضمن أبرز التحف المعمارية

الأهرامات
الأهرامات

كشف الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، تفاصيل اختيار موقع "آسيا نت" الهندي الأهرامات ضمن أبرز التحف المعمارية، قائلًا: "إن الهرم الأكبر في الجيزة من أبرز التحف المعمارية في العالم، والذي تم تشييده منذ أكثر من 4500 سنة، واعتبره الموقع شهادة واضحة على إبداع الفن المصري القديم.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد لدينا 138 هرمًا تنتشر في جميع أنحاء مصر، ويعد الهرم الأكبر بالجيزة الوحيد ضمن عجائب الدنيا السبع الذي ما زال قائمًا حتى الآن، وهو أدق بناء حجري على وجه الأرض.

وأوضح الخبير الأثرى، أن بناء الأهرامات في الماضي كان بمثابة المشروع القومي للبلد، حيث إنه كان يبنى للملك الذي يعتبرونه إله الأرض، وهناك العديد من الأهرامات التي بنيت قبل هرم خوفو منها هرم زوسر وهرم هوارة.

اكسترا نيوز الاهرمات الخبير الأثري الفن المصري القديم المشروع القومي خبير أثري

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

جريمة الأم وجاراتها.. عذبن 3 أطفال بطرق بشعة فى الوراق

"الشورت ممنوع والحضور بقلم جاف".. تعليمات "التعليم" بشأن تظلمات الثانوية العامة

"الكهرباء": لا تغيير فى جداول تخفيف الأحمال المعلنة من مجلس الوزراء

لطلاب الثانوية العامة| قائمة مصروفات الجامعات الأهلية 2023 للكليات

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب لـ14 سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس