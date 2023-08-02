موقع هندى يضع الأهرامات ضمن أبرز التحف المعمارية

كشف الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، تفاصيل اختيار موقع "آسيا نت" الهندي الأهرامات ضمن أبرز التحف المعمارية، قائلًا: "إن الهرم الأكبر في الجيزة من أبرز التحف المعمارية في العالم، والذي تم تشييده منذ أكثر من 4500 سنة، واعتبره الموقع شهادة واضحة على إبداع الفن المصري القديم.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد لدينا 138 هرمًا تنتشر في جميع أنحاء مصر، ويعد الهرم الأكبر بالجيزة الوحيد ضمن عجائب الدنيا السبع الذي ما زال قائمًا حتى الآن، وهو أدق بناء حجري على وجه الأرض.

وأوضح الخبير الأثرى، أن بناء الأهرامات في الماضي كان بمثابة المشروع القومي للبلد، حيث إنه كان يبنى للملك الذي يعتبرونه إله الأرض، وهناك العديد من الأهرامات التي بنيت قبل هرم خوفو منها هرم زوسر وهرم هوارة.