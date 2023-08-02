ليفربول يستهدف ضم موهبة فلومينينسي البرازيلي

يواصل نادي ليفربول بحثه عن إبرام صفقات قوية لتدعيم خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد فريق ليفربول تعويض رحيل لاعبي الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين، جيمس ميلنر ونابي كيتا، في الصيف الحالي.

كما رحل جوردان هندرسون إلى صفوف الاتفاق السعودي، في صيف 2023 الجاري، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، بجانب انضمام فابينيو إلى اتحاد جدة، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يستهدف ضم أندريه من فلومينينسي البرازيلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول أبدى رغبته في التعاقد مع الشاب البرازيلي أندريه، لاعب وسط فلومينينسي، في الصيف.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن ليفربول قدّم عرضًا مُغريًا يبلغ قيمته 21 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع أندريه بالانضمام إلى قلعة "أنفيلد رود" في الموسم الجديد 2023-2024.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن نادي فلومينينسي قد رفض عرضًا سابقًا من فولهام، يبلغ قيمته 19 مليون جنيه إسترليني.

وكان أندريه، صاحب الـ22 عامًا، قد انضم إلى صفوف فلومينينسي في عام 2020، وشارك معهم في 144 مباراة، ومن المقرر أن ينتهي عقده في عام 2026.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك أندريه مع منتخب البرازيل لأول مرة في مباراة ودية أمام السنغال، والتي أقيمت في شهر يونيو الماضي.

يذكر أنه بعد معاناة كبيرة، أنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022/ 2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".