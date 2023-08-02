نائب محافظ القاهرة تتفقد اللمسات النهائية لدار مناسبات حى دارالسلام

تفقَّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اللمسات النهائية لدار مناسبات حي دارالسلام بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته لخدمة أهالي وسكان المنطقة؛ تمهيدًا لافتتاحه وتقديم خدماته في المناسبات المختلفة طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وكان في استقبالها عدد من نواب مجلسيِّ النوّاب والشورى، على رأسهم النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشورى، والنائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب، والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية، وكريم عادل، مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة، وعدد من التنفيذيين وأهالي دارالسلام.

وبدأت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولتها بتفقد دار المناسبات بحي دارالسلام والذي أقيم على مساحة ٣٥٠ مترًا ويتكون من دور أرضي وأول ومجهز بكل التجهيزات والأثاث، ووجّهت الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لخدمة الأهالي بحي دارالسلام والذي يُعد إضافة جديد للحي الذي يتمتع بكثافة سكانية عالية.

وأعربت المهندسة جيهان عبدالمنعم عن كامل سعادتها لوجود مثل هذا الصرح الكبير لخدمة أهالي دارالسلام، موجهة الشكر لجميع من شاركوا، سواء بالجهد أو بالمال لتطوير ورفع كفاءة دار مناسبات الحي، والذي سيكون له دور كبير فعّال في إحياء المناسبات الدينية والوطنية ومشاطرة الأهالي بعضهم البعض في شتى مناسباتهم الخاصة والعامة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة على الحضور أهمية إقامة مثل هذه الخدمات التي تجسد أروع صور التكاتف المشترك بين الأجهزة التنفيذية ونوّاب الشعب والمواطنين عبر أعمال التطوير ورفع كفاءة الدار بطريقة معمارية حديثة وتوفير الخدمات ليستفيد منها الأهالي في إطار من المشاركة المجتمعية وتعزيزًا للحياة الثقافية والاجتماعية ليكون أحد المعالم المميزة بحي دارالسلام والذي تم إحياؤه بالجهود الذاتية لتعود بالفائدة القصوى على المواطن والذي سيتم تقديم خدماته بأسعار رمزية مخفضة لتكون إضافة جديدة لأهالي دارالسلام من خلال السعي الدائم لتحسين الخدمات لهم وتوفيرها على الوجه الأكمل وذلك طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة تحقيق عنصر الصيانة المستمرة وتقديم كل أشكال الدعم حفاظًا على استدامة الدار لتقديم خدماتها المميزة باستمرار.

كما وجّهت شكرها وتقديرها العميق للحضور ولجميع من شاركوا بجهودهم الذاتية والمشاركة المجتمعية وبالتعاون الدائم والتنسيق المشترك مع نوّاب الشعب والشوري والذي يُعد خدمة المواطن هى هدف العمل المشترك مع الأجهزة التنفيذية.

كما استعرضت مشروعات التطوير بنطاق الحي والجاري تنفيذها حاليًا ومنها تطوير منطقة كورنيش النيل والتي ستصل لشارع الجسر البراني بنطاق الحي ورفع كفاءة وتطوير سوق دارالسلام وذلك بفضل تكاتف الأجهزة التنفيذية ونواب الشعب مع المواطنين.

بدورهم أعرب النواب عن خالص تقديرهم لكل أعمال التطوير والنقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والجهود المبذولة لتذليل كل الصعوبات لإنجاز المشروعات وتحسين الخدمات بعد أن كانت حلمًا ليتم تحقيقها على أرض الواقع.

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