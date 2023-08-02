تمتع بإجازة الصيف.. كيف تخطط لأفضل ميزانية سفر؟

يعد السفر بميزانية محدودة “أمرًا ممكنًا” ويمكن أن يكون مجزيًا كإجازة فاخرة يجعلك أن تستكشف بعض النصائح والحيل لمساعدتك على السفر بميزانية محدودة، بينما لا تزال تستمتع برحلتك على أكمل وجه.

السفر محليًا

السفر محليًا ميسور التكلفة أولاً؛ لأنك على الأرجح تعرف الأصدقاء والعائلة الذين يمكنك البقاء معهم لتقليل تكاليف الإقامة.

تجنب سيارات الأجرة

بدلاً من ركوب سيارة أجرة حاول استخدام خدمة الحافلات أو المترو المحلية غالبًا ما تكون أرخص بكثير وهى طريقة رائعة لاستكشاف المدينة، ويمكنك، أيضًا، التفكير في استخدام السيارات المشتركة مع مسافرين آخرين لتوفير المال.

مشاركة السكن

ضع في اعتبارك مشاركة الإيجار مع صديق لتوفير المال على الإقامة، كما يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لتقسيم رسوم الإيجار وتقليل نفقاتك.

لا تأكل في الخارج طوال الوقت

تجنب تناول الطعام في الخارج طوال الوقت وجلب المشروبات والوجبات الخفيفة الخاصة بك إلى أماكن كالشواطئ والحدائق والرحلات البرية، فهذا يمكن أن يوفر لك الكثير من المال.

تسوق في محلات البقالة بدلاً من المطاعم، قد لا يكون ساحرًا مثل تناول الطعام في المقاهي والمطاعم الفاخرة ولكنه من الناحية المالية منقذ للميزانية.

احجز مقدمًا

تميل أسعار النقل والإقامة إلى الارتفاع مع اقتراب موعد السفر، احجز إيجاراتك ورحلات الطيران والأنشطة في وقت مبكر للحصول على أفضل الصفقات وتجنب أسعار اللحظة الأخيرة.

ابحث عن الأنشطة المجانية

ابحث عن الأنشطة المجانية التي يمكنك القيام بها أينما كنت مثل أيام المتاحف المجانية أو الأحداث المحلية، فكر في القيام بجولة مشي مجانية لاستكشاف المدينة.

كن على علم برسوم أجهزة الصراف الآلي

يمكن أن تتقاضى أجهزة الصراف الآلي الكثير من المال مقابل عمليات السحب وتحويل العملات، من الأرخص أخذ النقود قبل سفرك بدلاً من استبدالها قبل السفر لتجنب الرسوم، خذ قدر ما تستطيع من المال.