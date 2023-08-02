حملة مكبرة للمرور على شواطئ مطروح (صور)

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ المحافظة، حرصًا على توفير الخدمات وسبل الراحة للزوار والأهالي، وإزالة أي عقبات ومنع أي تجاوزات.

وتم العمل على تحسين الخدمات المقدمة بشكل لائق، خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على محافظة مطروح.

كما نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة محمد أنور، حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة، والاستماع لرواد الشواطئ والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وتلبية أي مقترحات جديدة لتحسين الخدمات.

وتم التأكد من توافر الغطاسين والنظافة والالتزام بأسعار الشماسي المقررة، وتوفير سبل الراحة للزوار، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات.

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