بعد تحذير الأرصاد من ارتفاع الرطوبة.. نصائح لحماية الجسم والمنزل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة بالجو، والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، وأكدت أن نسب الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري ليلا تصل لـ 85-90% ونهارا 40-35%.

وبالتزامن مع ارتفاع الرطوبة، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق بسيطة لحماية نفسك ومنزلك من الرطوبة الزائدة بالأجواء:

طرق للتخلص من أزمة التعرض للرطوبة العالية بحسب موقع "forbes":

-تناول كميات كبيرة من الماء والعصائر الطبيعية في مثل هذه الأجواء.

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بشكل مباشر، وعند الاضطرار للنزول يجب ارتداء الملابس فاتحة اللون، وارتداء كاب على الرأس للحماية.

-البعد عن ارتداء الملابس التي تزيد الشعور بالحرارة، مثل الستان والألوان الغامقة التي تمتص أشعة الشمس ماتزيد من الشعور بالرطوبة والعرق.

-ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء للجسم مثل القطن، والكتان.

-ضرورة التحرك بمناديل لمسح العرق من على الوجة والرقبة، كما يمكن استخدام فوطة صغيرة شخصية لتنظيف الوجه باستمرار، وللفتيات يجب تجنب وضع طبقات من المكياج كونها تزيد من تعرق الوجه.

حيل للتخلص من الرطوبة بالمنازل:

-غلق النوافذ وإسدال الستائر في أوقات الظهيرة شديدة الحرارة.

-تشغيل تكييف المنزل بخاصية dry، تلك التي تمكن مبرد الهواء من امتصاص الرطوبة الموجودة في المنزل.

-الحرص على تنظيف المنزل جيدًا بعد الطهي وغسل الأطباق من المياه، حيث أن ترك الماء على المنضدة أو حول الحوض خلال فصل الصيف يؤدي لزيادة مستويات الرطوبة.

-تشغيل غسالة الملابس أو الأطباق والأجهزة الأخرى التي تستخدم الماء الساخن عادةً وتطلق بخار الماء في الهواء، يجب أن يتم استخدامها في أوقات الليل والبعد عن تشغيلها في أوقات الظهيرة حتى لا تزيد من حرارة الأجواء.