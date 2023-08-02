مؤتمر أوسوريو: مانى إضافة كبيرة للدورى السعودى.. والنصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى

أثنى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، على خصمه النصر السعودي قبل مواجهة الفريقين، غدًا الخميس، في قمة الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة العربية.

وقال أوسوريو، اليوم، في المؤتمر الصحفي للقاء: “سنلعب أمام خصم قوي للغاية، ولاعبو النصر الحاليين يستطعيون اللعب في أكبر أندية أوروبا”.

وأضاف: “سعيد بلعب مباريات على هذا المستوى مثل لقاء الشباب الماضي، ورغم الخسارة قدمنا أداء كبيرا يشرف الكرة المصرية”.

وتابع: “وجود ماني في النصر إضافة كبيرة للدوري السعودي وليس النصر فقط، فرصة كبيرة للاعبي الزمالك مواجهة لاعب مثل ماني”.

وواصل: “لدينا ثلاثة مدافعين يلعبون في المنتخب الأوليمبي ولديهم فرصة للمشاركة في لقاء الغد لاكتساب خبرات أكبر”.

وعن تغيير تشكيل الفريق كل لقاء، أوضح: “أقوم بتغيير التشكيل نظرًا لدراسة نقاط قوة وضعف كل خصم على حداها”.

وأتم: "عندما وصلت لتدريب الزمالك، لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب فيها، وعمر جابر كتب أنه يفضل اللعب في مركز 8، أحمد فتوح وجوده في وسط الملعب يكون له تأثير أكبر، وتوغل داخل منطقة الـ18 أكثر من مرة في مباراة الشباب الأخيرة، وكل اللاعبين سعداء بمراكزهم”.