تواجد مصرى.. حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سليمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام مباريات، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الملك سليمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.

وجاء حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، على النحو التالي:

- السد القطري X أهلي طرابلس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA 3 HD.

ويُديرها الحكم هيثم قيراط حكم ساحة، ويعاونه كل من خليل حساني، وأيمن إسماعيل، ومعهما صادق السالمي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى الحكم المصري أمين عمر حكم فيديو "VAR"، ويعاونه محمد عبدالله حكم فيديو مساعد.

ويتواجد ناديا السد وأهلي طرابلس في المجموعة الثانية، التي تضم كلًا من الهلال السعودي والوداد المغربي.

- الهلال السعودي X الوداد المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

ويُديرها الحكم علي صباح حكم ساحة، ويعاونه كل من حيدر عبدالمحسن، وأمير داوود، ومعهم أحمد عبدالرازق حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى أدهم المخادمة حكم فيديو "VAR"، ويعاونه محمود أبوالرجال حكم فيديو مساعد.

- الشرطة العراقي X الاتحاد السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

ويُديرها الحكم عمار الجنيبي حكم ساحة، ويعاونه كل من جاسم عبدالله، وعلي النعيمي، ومعهم لطفي بكواسة حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى عادل النقبي حكم فيديو "VAR"، ويعاونه قوراري مقران حكم فيديو مساعد.

ويتواجد ناديا الشرطة العراقي والاتحاد السعودي في المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من الترجي والصفاقسي التونسيين.

- الترجي التونسي X الصفاقسي التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

ويُديرها الحكم أحمد العلي حكم ساحة، ويعاونه كل من عبدالهادي العنزي، وأحمد صادق، ومعهما عبدالواحد حرويدة حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمد الشمري حكم فيديو "VAR"، ويعاونه طالب المري حكم فيديو مساعد.