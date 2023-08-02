جامعة الدلتا التكنولوجية تُشارك فى فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية التطوعية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بمعسكر اعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطى وادمان المواد المخدرة ،خلال الفترة من ٢٨ يوليو حتى ١ أغسطس ٢٠٢٣،المقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بالتعاون بين المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، وذلك بعنوان "بناء قدرات شباب الجامعات التكنولوجية للوقاية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة ".

حضر فعاليات البرنامج الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم التكنولوجي ، د.عمرو عثمان نائب وزير التضامن الإجتماعى ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتور حسنين شعبان الأستاذ بجامعة الدلتا التكنولوجية.

تضمن البرنامج محاضرات وندوات توعوية لأساتذة متخصصين عن أنواع المواد المخدرة ومدى تأثيرها وطرق الكشف عليها والوقاية منها،كيفية التلاعب بالمواد العلاجية واستخدامها كمواد مخدرة، وكذلك دور المركز فى علاج الإدمان وتوعية المجتمع بخطورته ،فضلًا عن ورش عمل عن العصف الذهني، مهارات التواصل والتعارف وفن القيادة والإقناع ،كيفية التعامل مع الذات والآخرين، كيفية تطوير الشخص وتحويله من شخص تابع لشخص متميز، بالإضافة الى افضل الخطوات لحل المشكلات.

كما اشتمل البرنامج على مسابقات علمية شاركت خلالها الجامعة بمشروعين ابتكاريين بعنوان :مشروع نظام روبوت ذكى لتنظيف الألواح الشمسية وتوليد الهيدروجين الأخضر، ومشروع ذراع آلية، واثنت اللجنة على المشروعات واهميتها فى خدمة متطلبات الدولة المصرية ، كما شاركت الجامعة بمسابقة دورى كرة القدم وحصلت على المركز الثانى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن تعاطي بعض أنواع المخدرات، مشيرًا بجهود الدولة المصرية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.