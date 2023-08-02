وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، طالبين من أبناء المحافظة حققوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وكرم وكيل الوزارة، الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407 درجات، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401 درجة.

وأشار وكيل "تعليم دميـاط"، إلى أنه سيتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

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