الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب ومنتجات الحرف بالإسكندرية

قصور الثقافة تُطلق
قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، معرضا للكتاب ومنتجات الحرف والأشغال اليدوية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ويستمر حتى التاسع من أغسطس الحالي، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن المعرض يضم أحدث ما أصدرته الهيئة خلال العام الحالي، ضمن خطة أعدتها بهدف الوصول بمنتجاتها لكل المحافظات، وفي إطار عدة فعاليات بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تكثف خلالها أنشطتها المقدمة للأطفال وللشباب والمرأة بمواقع الهيئة بكل المحافظات، بخلاف الفعاليات الفنية بالمحافظات الساحلية التي تشهد إقبالاً وتفاعلاً كبيرًا من الجمهور، وضمن أنشطة مكثفة تقدمها قصور الثقافة وتشارك بها في سياق برنامج شامل لقطاعات وزارة الثقافة.

وأضاف "البسيوني"، أن الهيئة تحرص على تنوع برامجها وفعالياتها المقدمة للجمهور في سياق سعيها الدائم للعدالة الثقافية، حيث تقيم بجانب معرض الكتاب معرضا آخر للحرف والمشغولات اليدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة يتضمن مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية منها منتجات من الجلد الطبيعي، والحلي، وغيرها والتي تتميز بجودتها العالية.

يشار إلى أن قصور الثقافة شاركت مؤخرا بأكثر من 250 عنوانا ضمن أحدث إصدارات سلاسل إصدارات مشروع النشر، بمعرض الأوبرا الثاني للكتاب ومعرض بورسعيد السادس للكتاب اللذان نظمتهما الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تتميز بأسعارها المخفضة، وتتناسب موضوعاتها جميع الفئات العمرية بدءا من ثلاث سنوات.

ويعد معرض الكتاب بالأنفوشي هو الثاني بعد المعرض الذي نظمته الهيئة في مارس الماضي، ويشرف على تنظيمه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، ومن المقرر أن يستقبل القصر رواده يوميا طوال فترة المعرض من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ومن السادسة وحتى العاشرة مساءً لإتاحة الفرصة للجمهور السكندري، ولزوار المدينة لاقتناء الكتب والمنتجات المفضلة.

قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب
قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب
قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب
قصور الثقافة تُطلق معرضًا للكتاب
مبادرة ثقافتنا في إجازتنا المعرض البسيوني قصور الثقافة الأنفوشي الإسكندرية

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