الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب فى محل تجارى بالعمرانية

حريق شب في محل تجاري
حريق شب في محل تجاري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شب في محل تجاري في منطقة العمرانية.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة العمرانية، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 

إصابات منطقة العمرانية محل تجارى الإجراءات القانونية قوات الحماية المدنية

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