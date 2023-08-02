ترتيب مبيعات شركات التطوير العقاري في النصف الأول من 2023.."طلعت مصطفى" في الصدارة بـ51 مليار جنيه

كشف تقرير شركة زى بورد كونسالتيج، عن ترتيب مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في الصدارة بإجمالي مبيعات بلغت 51 مليار جنيه بنسبة نمو 351%.

وحلت شركة أورا ديفلوبرز في المركز الثاني بقيمة 25 مليار جنيه بنسبة نمو 213%، وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في المركز الثالث بقيمة 17 مليار جنيه، وفي المركز الرابع شركة فاوندرز للتسويق العقاري بقيمة 13.3 مليار جنيه بنسبة نمو 117%، يليها شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بقيمة 13.4 مليار جنيه بنسبة نمو 33%.

وفي المركز السادس شركة تطوير مصر محققة مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 200%، تليها شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 9.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11%-وهي الشركة الوحيدة بالقائمة التي حققت تراجعًا في المبيعات- وفي المركز السابع شركة لاند مارك صبور للتطوير العقاري بمبيعات 9.3 مليار جنيه بنسبة نمو 111%، ثم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بقيمة 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، وأخيرًا شركة نيو جيزة بمبيعات 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 15%.

وحققت أكبر 10 شركات عقارية في مصر مبيعات بلغت 168 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 88% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي