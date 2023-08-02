العدل: إنشاء فرع مركز خدمات متنقل لخدمة المواطنين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 11 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة.

أصدر وزير العدل المستشار عمرو مروان القرار رقم 4281 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل 8062 لسنة 2020 بإنشاء مكتب التوثيق المركزي؛ وعلى مذكرة الدكتور رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن انشاء فرع مركز خدمات رقم 11.