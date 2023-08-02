وظائف جديدة في محافظة الجيزة

أعلن جهاز رعاية الشباب في محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل في مجالات: موظفة علاقات نزلاء – مساعد مدير مبيعات – تنفيذي مبيعات – مساعد كبير مهندسين – مساعد مدير مشتريات – رئيس قسم – مطبخ – مساعد رئيس قسم مطبخ – طباخ أول.

وأكد جهاز رعاية الشباب أن الوظائف المطلوبة تشترط على ألا يزيد السن عن 30 سنة وخبرة سنتين على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى وخبرة فى مجال الفنادق.

وأشار جهاز رعاية الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المقدمة تتيح المزايا الآتية: (مرتبات مجزية ومزايا مادية أخرى – تأمينات اجتماعية وطبية – تدريب وتطوير – بيئة عمل مميزة).

عنوان مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب هو 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

تقدم الطلبات يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".