ضبط مقاول قتل عاملا في الصف

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري خرج من بندقية خاصة بمقاول أثناء تنظيف السلاح بمنطقة الصف، بمحافظة الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بمنطقة الصف.

وبإجراء التحريات تبين أن مقاول أثناء تنظيف وصيانة بندقية خرج منها طلقة أصابت المجني عليه الذي كان بصحبته، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.