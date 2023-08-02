"الوزراء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا".. 50 فكرة مبتكرة في 5 محاور

يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف، مبادرة "بنفكر لبلدنا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، وذلك فى إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصرى.

ويتم ذلك من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة فى 5 محاور رئيسية هى: (تعزيز الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس)، ما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المبادرة تستهدف نشر الوعى المجتمعى بشأن القضايا المطروحة، وإيجاد نوع من التوافق وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح ومختلف الأطراف المعنية بشأن التوصيات المقترحة من خلال المبادرة، عن طريق الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين فى الاقتصاد والسياسات العامة والتسويق الإعلامى للتوصيات المطروحة.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم عقد الحفل الافتتاحي للمبادرة، بحضور ممثلين عن جهات حكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وتضمن الحفل عقد حلقتين نقاشيتين بمشاركة خبراء أكاديميين وتنفيذيين، على رأسهم دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبدالحليم، مدرس السياسات الحضرية بالجامعة الأمريكية، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة المستقبل، والدكتور هشام شفيق، محاضر الاقتصاد السياسي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مستشار السياسات العامة بهيئة المعونة الألمانية GIZ، والدكتورة سهام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة المالية العامة بوزارة المالية، والدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من المشاركين بالمبادرة.

ويشارك في المبادرة أكثر من 150 خبيرا متخصصا من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة، إلى جانب 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا، من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء، وتشهد المبادرة لأول مرة مشاركة طلاب الجامعات، من خلال برنامج التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أشهر في موضوعات المبادرة، تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتعد مبادرة "بنفكر لبلدنا" هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة، الذي تم تدشينه في يوليو 2021، وذلك لإتاحة مساحة تشاركية لإدماج المجتمع البحثي في عملية صنع السياسات العامة، لا سيما في ضوء مستهدفات المنتدى ليكون حلقة وصل بين الباحثين ومتخذ القرار؛ من أجل تقديم رؤية متكاملة في العديد من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بالسياسات العامة للدولة.

وتتضمن المبادرة مسارين للمشاركات أولهما مشاركات الخبراء، من خلال كتابة أوراق السياسات وتقديم 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسجيل المدونات الصوتية، والمسار الثاني مخصص لضمان مشاركة فعالة للطلبة، فخلال سبعة أسابيع يتلقى الطلبة تدريبا مكثفا يهدف إلى تعزيز قدراتهم البحثية والفكرية والحوارية، ليشاركوا في نشر أوراق السياسات على غرار الخبراء.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى شهد إطلاق عدد من الفعاليات السابقة التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع البحثي في عملية دعم اتخاذ القرار، أولاها إطلاق المسابقة البحثية الأولي لكتابة أوراق السياسات "شبابنا يدعم قرارنا"، التي أسفر عنها صدور 7 أوراق سياسات بمشاركة 21 فريقا بحثيا و59 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.

وجاءت ثاني الفعاليات لاستشراف المستقبل من خلال إطلاق مختبرات المستقبل، ليناقش المختبر الأول (استشراف مستقبل انعكاسات تطبيق Chat-GPT)، التي أتاحت مساحة للتجربة وإحياء الأفكار المبتكرة والابداعية؛ عبر ورش عمل تفاعلية بين مجموعات من المشاركين.

أما الفعالية الثالثة، فهي إطلاق مناظرات منتدى السياسات العامة، التي تهدف صقل مهارات الشباب النقدية والحوارية، واختتم التدريب التفاعلي بعقد مسابقة مناظرة ختامية مُحكمة بين الفرق المشاركة حول الموضوعات المطروحة، حيث تمت مناقشة أربع قضايا مهمة وهى (قانون الوصاية – الإيجار القديم – تخفيض قيمة العملة – دعم الوقود)، بمشاركة أكثر من 10 جامعات ومؤسسات مختلفة.

أما الفعالية الرابعة، فقد ارتكزت على تقديم برامج تدريبية متخصصة فى كتابة أوراق السياسات لعدة جهات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تقديم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للمشاركين في مبادرة "شباب من أجل التنمية" على كتابة أوراق السياسات وفهم بيئة صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة وكتابة ورقة سياسات قابلة للتنفيذ. وجاءت آخر الفعاليات من خلال إطلاق مجلة "بره الصندوق"، لتمثل مساحة فكرية متنوعة مبتكرة للشباب بقلم الشباب، وذلك لمناقشة أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية.

ومن المخطط أن يستمر منتدى السياسات العامة فى إطلاق المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دوره كمركز فكر تابع لمجلس الوزراء فى إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة المجتمع البحثى والشباب فى صنع السياسات العامة.