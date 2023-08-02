الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس هشام ربيع فى سرقة شيكات بـ8 ملايين جنيه 45 يومًا

هشام ربيع
هشام ربيع

جددت قاضي المعاراضات بغرفة المداولة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس هشام ربيع، زوج المطربة بوسي؛ في اتهامه بسرقة شيكات وايصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني "فطين"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

قاضى المعاراضات محكمة جنوب القاهرة هشام ربيع المطربة بوسي التحقيقات المنتج الفتي فطين

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