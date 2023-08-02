على معلول يحتفل بمرور 7 سنوات على انضمامه لنادى الأهلى

احتفل المدافع التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، بالذكري السابعة على انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال معلول، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "7 سنوات مرت منذ انضمامي لنادي الأهلي العظيم.. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكئوس وحققت فيها العديد من الإنجازات مرتدياً قميص نادي القرن الإفريقي".

وتابع: "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائماً ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

ستظل دائماً محبة جماهير الأهلي هى البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

وكان معلول، قد انضم للأهلي، في صيف عام 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي، حيث أسهم في تتويج الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وقاد معلول، فريقه للتتويج بخمسة ألقاب للدوري المصري الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس مصر، وأربعة ألقاب لكأس السوبر المصري.

وعلى الصعيد القاري، ساهم النجم التونسي، في تتويج الفريق الأحمر، بثلاثة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقبين لكأس السوبر الإفريقي.

وشارك معلول – البالغ من العمر 33 عامًا – مع الأهلي، في 257 مباراة، سجل خلالها 48 هدفًا.