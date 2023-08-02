كشف غموض العثور على جثة شخص مفصول الرأس بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثمان شخص مفصول الرأس على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الكردي، ليتبين مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار حال عبوره من مكان غير مخصص للعبور وجرى إيداع جثمانه بثلاجة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس على القضبان بالقرب من محطة القطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبيّن أن الجثة لشخص في العقد السادس من عمره مفصولة الرأس من ناحية الرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى أن الجثمان لشخص يُدعى "جمال عبدالحميد علي شطا"، 60 عامًا، ومقيم بندر الكردي ولقيّ مصرعه وذلك بعدما اصطدم بالقطار حال سيره من مكان غير مخصص للعبور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.