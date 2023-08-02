محافظ الجيزة: تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التعامل مع الزيادة السكانية، والإطلاع على خطة العمل المستقبلية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، ورؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي بداية اللقاء، أشاد محافظ الجيزة بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان مشيراً إلى أن هناك تغييرًا ملموسًا نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتًا إلى أننا نعمل جميعًا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوهًا بأن الدولة المصرية تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

خلال اللقاء، ناقش محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس الإقليمي للسكان لتحقيق الأهداف في التوعية بمختلف القضايا المجتمعية، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية في المحافظة وتوجيه القوافل التوعوية إلى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية. كما أشار إلى أهمية دور المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم للمجلس لتحقيق أفضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي.

وأطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على مؤشرات المجلس الإقليمي للسكان بالجيزة وتقارير مديرية الشؤون الصحية، وكذلك تقرير وحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. وقد تم إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع، منها "زواج القاصرات - ختان الإناث - التسرب من التعليم - ارتفاع معدلات المواليد".

ووجه اللواء أحمد راشد علي ضرورة التوسع في إطلاق المبادرات للتوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب، خاصة في المناطق النائية، والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس في التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

تضمنت الإحصائيات التي تم استعراضها في التقرير الرئيسي سنويًا تنظيم حوالي ٢٥٠٠ ندوة توعوية بمراكز الشباب والإدارات التعليمية والمساجد والكنائس بالإضافة إلى العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب توفير 8300 فرصة عمل للشباب من خلال مديرية القوى العاملة بالجيزة وجهاز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى استخراج 2500 بطاقة رقم قومي للسيدات وتسليم 1300 شنطة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع، الذي ترأسه المحافظ، الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة سكان الجيزة، ومديرو المديريات الخدمية، ومديرو مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، ومدير إدارة الوعظ، ورؤساء أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة ورعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومدراء المجلس القومي للمرأة والسكان بالجيزة، ومدير وحدة السكان بالمحافظة، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة، ومسؤول الرائدات الريفيات، وعدد من ممثلي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن.