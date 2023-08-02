كنيسة الشهيد أبي سيفين بزفتى تحتفل بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مرقوريوس

احتفلت كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينة زفتى التابعة لإيبارشية المحلة الكبرى، بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مرقوريوس (أبي سيفين)، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية صلوات العشية بالكنيسة ذاتها، وفي ختام العشية طيّب رفات الشهيد أبي سيفين بمشاركة عددًا من كهنة الإيبارشية.

كما صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية، قداس العيد اليوم بالكنيسة ذاتها.

وقام الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية بتدشين عددًا من أواني المذبح والأيقونات.